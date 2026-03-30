Schwarzautal: 83-Jähriger überschlug sich mit Pkw

In Schwazautal (Bezirk Leibnitz) kam es am Montag zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Kleintransporter. Der 83-jährige Autolenker überschlug sich in der Folge mit seinem Fahrzeug. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.
Montagmittag gegen 11.30 Uhr dürfte ein 83-jähriger Pkw-Lenker auf der L247 Labilltalstraße in der Gemeinde Schwarzautal (Bezirk Leibnitz) übersehen haben, dass ein vor ihm fahrender Paketzusteller in eine Hauseinfahrt abbiegen wollte, weshalb der 83-Jährige ein Überholmanöver startete. In der Folge kam es jedoch zur Kollision mit dem Kleintransporter.
Dabei kam der Pkw von der Fahrbahn ab, überschlug sich im Straßengraben und kam anschließend wieder auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der 83-Jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Er musste von den Einsatzkräften aus seinem Fahrzeug gerettet und nach der medizinischen Erstversorgung am Unfallort in das LKH Feldbache gebracht werden. Alkotests mit ihm und dem 20-jährigen Paketzusteller verliefen negativ.
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