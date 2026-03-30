Schwarzautal: 83-Jähriger überschlug sich mit Pkw

Dabei kam der Pkw von der Fahrbahn ab, überschlug sich im Straßengraben und kam anschließend wieder auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der 83-Jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Er musste von den Einsatzkräften aus seinem Fahrzeug gerettet und nach der medizinischen Erstversorgung am Unfallort in das LKH Feldbache gebracht werden. Alkotests mit ihm und dem 20-jährigen Paketzusteller verliefen negativ.