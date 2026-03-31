Neue Serie? Ein echter Grazer geht nicht unter

Paul Huber ist der „Local Hero“ bei den 99ers. Als Knirps schmiedete der Eishockey-Crack im Kinderzimmer Meisterträume mit den Grazern. Diese könnten heuer in Erfüllung gehen. Dafür muss aber endlich der „Fluch von Fehervar“ abgelegt werden. Heute gibt es für Huber und seine Kollegen die nächste Chance!