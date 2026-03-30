Alko-Lenker rammte zwei Mädchen auf E-Scooter

Samstagnacht kollidierte im obersteirischen Langenwang ein Auto mit einem E-Scooter, auf dem zwei Mädchen (15 und 16 Jahre alt) unterwegs waren. Die Jugendlichen hatten Glück im Unglück und kamen mit leichten Verletzungen davon. Der Autolenker (21) war schwer alkoholisiert.
Am Samstag gegen 21:30 Uhr erfasste in Langenwang (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) ein 21-jähriger Autofahrer einen fahrenden E-Scooter, gelenkt von einer 15-Jährigen. Zudem fuhr eine 16-Jährige am Roller mit. Anrainer hatten den Unfall bemerkt, alarmierten die Einsatzkräfte und leisteten Erste Hilfe.
Die Mädchen wurden mit leichten Verletzungen ins LKH Leoben eingeliefert. Ein Alkotest mit dem 21-Jährigen verlief positiv und ergab eine schwere Alkoholisierung. Dem Obersteirer wurde vor Ort der Führerschein abgenommen.
Aber auch die 15-Jährige wird angezeigt: Sie hätte ihre Freundin nicht am E-Scooter mitnehmen dürfen.
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