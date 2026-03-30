Auf Kaffee und Kuchen in die Friedhofsgärtnerei

Tatsächlich finden aber auch viele Bewohner der näheren Umgebung den Weg ins „Blumencafé“ und genehmigen sich Kaffee, Kuchen, etwas zu essen, einen Drink. Und nehmen, wenn sie gehen, vielleicht den einen oder anderen floralen Gruß mit. „Die ganze Deko im Café kann man kaufen“, lacht Huber. Aber: Während das Café täglich geöffnet ist, darf die Gärtnerei im gleichen Raum nur zu ihren Öffnungszeiten Blumen, Grabschmuck etc. verkaufen.