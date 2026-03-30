Aufmerksamer Nachbar ertappt Einbrecher

Sonntagmittag vereitelte ein aufmerksamer Nachbar einen Einbruch in ein Haus in Gratwein-Straßengel (Graz-Umgebung). Die zwei Verdächtigen flüchteten zu Fuß. Während einer davon, ein 46-jähriger Rumäne, festgenommen wurde, ist sein Komplize noch flüchtig.
Am Sonntag zur Mittagszeit beobachtete ein Mann in Gratwein-Straßengel, wie zwei Personen versuchten, in ein Nachbarhaus einzubrechen. Demnach soll ein Mann gerade versucht haben, ins Gebäude einzudringen, während ein zweiter Schmiere stand.
Der Nachbar verständigte die Polizei sowie den Hausbesitzer, der sich in der Nähe aufhielt. Als dieser die Tatverdächtigen ansprach, flüchteten die Männer zu Fuß. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Am Bahnhof Judendorf stießen die Beamten auf einen Tatverdächtigen und nahmen ihn fest.
Der 46-jährige Rumäne wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Der zweite Verdächtige konnte bislang nicht gefunden werden und ist weiter flüchtig.
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