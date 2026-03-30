Aufmerksamer Nachbar ertappt Einbrecher

Der Nachbar verständigte die Polizei sowie den Hausbesitzer, der sich in der Nähe aufhielt. Als dieser die Tatverdächtigen ansprach, flüchteten die Männer zu Fuß. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Am Bahnhof Judendorf stießen die Beamten auf einen Tatverdächtigen und nahmen ihn fest.