Experte sicher: Modern, moderner, Fachberufslehre

Was allerdings noch nicht bei allen angekommen ist: wie modern die Lehre tatsächlich ist. Genau deshalb braucht es bessere Berufsorientierung. Während in den Mittelschulen Berufsorientierung ein eigenes Fach mit ausgebildeten Lehrpersonen ist, gibt es in den AHS-Unterstufen noch Luft nach oben. Dort wird Berufsorientierung „integrativ“ unterrichtet – quer über mehrere Fächer verteilt. Das führt dazu, dass dieses Ziel mitunter zu kurz kommt. Nicht in allen Fächern gibt es genügend Kapazitäten, um Berufsorientierung „auch noch“ zu vermitteln, und nicht alle Pädagogen verfügen in dieser Thematik über das nötige Fachwissen.