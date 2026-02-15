Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kolumne von David Narr

Experte sicher: Modern, moderner, Fachberufslehre

Tirol
15.02.2026 18:00
(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von David Narr
Von David Narr

In seiner neuen Kolumne in der „Tiroler Krone“ spricht der Tiroler Lehrlingsexperte David Narr über die Bedeutung der Fachberufslehre und die Möglichkeit der Berufsorientierung.

0 Kommentare

Die Arbeitswelt verändert sich rasant. Flexible Arbeitszeiten, Digitalisierung, neue Technologien – vieles, was heute diskutiert wird, ist in der Fachberufslehre längst Realität. Genau deshalb ist die duale Ausbildung eine der besten Antworten auf diese neue Arbeitswelt. Sie wird nicht alle heiligen Zeiten einmal reformiert, sondern laufend weiterentwickelt. Während Schulpläne oftmals jahrelang unverändert bleiben, passt sich die Lehre tagtäglich an das an, was Betriebe und Arbeitsmarkt tatsächlich brauchen.

In den letzten Jahren ist die Fachberufslehre deutlich moderner geworden – fachlich wie organisatorisch. Hochvolt-Antriebe, Robotik, Automatisierungstechnik, Künstliche Intelligenz, Ökoenergietechnik, Biochemie oder Medizingerätetechnik sind heute fixer Bestandteil von Lehrberufen. Auch die Vermittlung hat sich verändert: Tablets und Smartphones im Unterricht, digitale Lernplattformen, Apps und Online-Tests gehören längst dazu. Dazu kommt die enorme Vielfalt an Ausbildungswegen: Lehre mit Matura, Lehre nach der Matura, Lehre und Sport, modulare Ausbildung. Die Fachberufslehre ist flexibel wie kaum ein anderer Bildungsweg.

Zitat Icon

Was allerdings noch nicht bei allen angekommen ist: wie modern die Lehre tatsächlich ist. Genau deshalb braucht es bessere Berufsorientierung.

Lehrlingsexperte David Narr

Diese Modernität zeigt sich auch bei neuen Berufsfeldern. Ein gutes Beispiel sind Green Jobs: Klimaschutz, Energiewende und Nachhaltigkeit brauchen gut ausgebildete Fachkräfte. Genau hier liefert die Lehre. Ganz neu sind Berufe wie Chocolatier, Klimagärtner oder Fachkraft für vegetarische Kulinarik. In Tirol gibt es hier noch keine Lehrverhältnisse – das ist nicht ungewöhnlich. Neue Berufe brauchen Zeit, um anzukommen.

Was allerdings noch nicht bei allen angekommen ist: wie modern die Lehre tatsächlich ist. Genau deshalb braucht es bessere Berufsorientierung. Während in den Mittelschulen Berufsorientierung ein eigenes Fach mit ausgebildeten Lehrpersonen ist, gibt es in den AHS-Unterstufen noch Luft nach oben. Dort wird Berufsorientierung „integrativ“ unterrichtet – quer über mehrere Fächer verteilt. Das führt dazu, dass dieses Ziel mitunter zu kurz kommt. Nicht in allen Fächern gibt es genügend Kapazitäten, um Berufsorientierung „auch noch“ zu vermitteln, und nicht alle Pädagogen verfügen in dieser Thematik über das nötige Fachwissen.

Daher meine klare Überzeugung: Berufsorientierung sollte auch in der AHS-Unterstufe als eigenes Fach verankert werden. Die vom Bildungsminister angekündigte Schulreform wäre eine gute Gelegenheit, diese Lücke zu schließen. Die Wirtschaftskammer steht bei dieser für die Jugendlichen so wichtigen Berufsorientierung als Partnerin bereit – mit pädagogischen Angeboten, Fortbildungen für Lehrkräfte, IT-Plattformen und Unterstützung bei der Finanzierung.

Zitat Icon

Die Lehre ist moderner denn je. Sie ist flexibel, praxisnah, am Puls der Zeit.

Lehrlingsexperte David Narr

Ein gutes Instrument am Weg zum passenden Beruf ist die TalentCard. Berufsorientierung und persönliche Beratung sind für alle wichtig – etwa im Hinblick auf Lehre mit Matura oder berufliche Perspektiven.

Die gute Nachricht zum Schluss: Die Lehre ist moderner denn je. Sie ist flexibel, praxisnah, am Puls der Zeit. Wer heute eine Fachberufslehre beginnt, entscheidet sich nicht für gestern, sondern für morgen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
15.02.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
196.086 mal gelesen
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
147.159 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
111.756 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
808 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
734 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
732 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf