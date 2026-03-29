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Woods & seine Dämonen

„Das zu akzeptieren, ist für ihn fast unmöglich“

Sport-Mix
29.03.2026 06:30
Schon 2017 wurde Tiger Woods einmal verhaftet, weil er unter dem Einfluss von Schmerz-, Schlaf- ...
Schon 2017 wurde Tiger Woods einmal verhaftet, weil er unter dem Einfluss von Schmerz-, Schlaf- und Betäubungsmitteln einen Autounfall hatte. Jetzt wurde er nach dem nächsten Unfall wieder festgenommen.(Bild: AFP/HO)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Als Tiger Woods 2017 nachts von der Polizei schlafend am Steuer seines demolierten Autos vorgefunden worden war, wurden Schmerz-, Schlaf- und Betäubungsmittel nachgewiesen. Damals ging der Golfstar mit Ärzten gegen seine Dämonen vor. Doch jetzt folgte offensichtlich ein böser Rückfall. Der erste Sport-Milliardär der Geschichte hat gravierende Probleme. Das bestätigte auch sein Freund Donald Trump.

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Acht Stunden nach der Festnahme nach seinem Autounfall in Florida war Tiger Woods gegen eine Kaution wieder auf freiem Fuß. Aber das Martin County Sheriff-Büro klagte ihn wegen Fahruntüchtigkeit am Steuer und Verweigerung eines Urintests an.

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