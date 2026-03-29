„Das zu akzeptieren, ist für ihn fast unmöglich“

Als Tiger Woods 2017 nachts von der Polizei schlafend am Steuer seines demolierten Autos vorgefunden worden war, wurden Schmerz-, Schlaf- und Betäubungsmittel nachgewiesen. Damals ging der Golfstar mit Ärzten gegen seine Dämonen vor. Doch jetzt folgte offensichtlich ein böser Rückfall. Der erste Sport-Milliardär der Geschichte hat gravierende Probleme. Das bestätigte auch sein Freund Donald Trump.
Acht Stunden nach der Festnahme nach seinem Autounfall in Florida war Tiger Woods gegen eine Kaution wieder auf freiem Fuß. Aber das Martin County Sheriff-Büro klagte ihn wegen Fahruntüchtigkeit am Steuer und Verweigerung eines Urintests an.
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