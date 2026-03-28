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Top-Stürmer verletzt

WM-Aus! Rückschlag für ÖFB-Gegner Argentinien

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
28.03.2026 16:36
Argentiniens Top-Stürmer Joaquin Panichelli hat sich schwer verletzt.
Argentiniens Top-Stürmer Joaquin Panichelli hat sich schwer verletzt.(Bild: AFP/LUIS ROBAYO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Fußball-WM-Gruppengegner Argentinien muss bei der Endrunde in Nordamerika auf Stürmer Joaquin Panichelli verzichten.

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Der 23-jährige Straßburg-Profi erlitt einen Kreuzbandriss und fällt damit monatelang aus.

Panichelli führt derzeit die Schützenliste der Ligue 1 mit 16 Treffern an, er wäre auch im Kader des regierenden Weltmeisters für den aktuellen Lehrgang gestanden.

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