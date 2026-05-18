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Ein Bauer setzt die Defensiven schachmatt

Fußball Dritte Liga
18.05.2026 14:53
Josef Pross fand in Gloggnitz wieder zu alter Stärke zurück.
Josef Pross fand in Gloggnitz wieder zu alter Stärke zurück.(Bild: GEPA)
Porträt von Kilian Wazik
Von Kilian Wazik

Gloggnitz-Stürmer Josef Pross zerschießt seit seiner Rückkehr zum aktuellen Tabellenführer die Ostliga. Nach dem Fast-Abstieg im Vorjahr steht man dort jetzt kurz vor dem großen Titelcoup. 

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Die Rückrunden-Ausbeute von Gloggnitz-Goalgetter Josef Pross ist zum Zunge schnalzen. 13 Fußball-Ostliga-Einsätze, elf Treffer und neun Assists.Dabei ist er oft nur einmal pro Woche im Training dabei. 

„Egal, wenn er dann wieder drei Tore macht“
Aber genau das scheint er zu brauchen. „Ich bin frischer am Spieltag, wenn ich unter der Woche nicht viel tun muss“, grinst der 24-Jährige. Der sich im Frühjahr zum wichtigsten Trumpf für den Leader im Titelkampf entwickelte. „Mir ist völlig egal, ob er ein oder vier Mal beim Training ist, wenn er am Wochenende dann wieder drei Tore macht“, lacht auch Coach Edi Stössl.

Von Holzhauser (li.) kam schon die eine oder andere Vorlage für Pross.
Von Holzhauser (li.) kam schon die eine oder andere Vorlage für Pross.(Bild: RHorn Media)

Landwirt statt Profikicker
Grund für die mäßige Anwesenheit ist übrigens seine eigene Landwirtschaft, für die er damals auch den Profi-Betrieb sausen lies. „Beides geht sich einfach nicht aus. Außerdem sehe ich ohnehin keinen Grund, wieder zu wechseln, ich fühle mich bei Gloggnitz richtig wohl“, erzählt Pross. Scheint ohnehin Grundvoraussetzung für ihn zu sein. Der halbjährige Exkurs nach Traiskirchen endete mit mauen zwei Treffern im Winter vorzeitig. „Dort hat es für mich einfach gar nicht gepasst.“

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Kurz vor dem Titelcoup
Das tut es jetzt dafür umso besser! Der Bauer setzt die gegnerischen Defensiven gemeinsam mit Sturmpartner Svoboda reihenweise schachmatt, Spiele ohne Scorer wie beim 0:0 gegen Retz sind selten. Weil Leobendorf (0:1 bei Mauer) und Parndorf (0:2 gegen Horn) patzten, heißt der größte Verfolger jetzt Krems, Gloggnitz hat vier Körner Vorsprung. Für den Stürmer ist die Rechnung daher einfach: „Gewinnen wir alles, sind wir Meister.“

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