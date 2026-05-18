Ein Bauer setzt die Defensiven schachmatt

Gloggnitz-Stürmer Josef Pross zerschießt seit seiner Rückkehr zum aktuellen Tabellenführer die Ostliga. Nach dem Fast-Abstieg im Vorjahr steht man dort jetzt kurz vor dem großen Titelcoup.
Die Rückrunden-Ausbeute von Gloggnitz-Goalgetter Josef Pross ist zum Zunge schnalzen. 13 Fußball-Ostliga-Einsätze, elf Treffer und neun Assists.Dabei ist er oft nur einmal pro Woche im Training dabei.
„Egal, wenn er dann wieder drei Tore macht“
Aber genau das scheint er zu brauchen. „Ich bin frischer am Spieltag, wenn ich unter der Woche nicht viel tun muss“, grinst der 24-Jährige. Der sich im Frühjahr zum wichtigsten Trumpf für den Leader im Titelkampf entwickelte. „Mir ist völlig egal, ob er ein oder vier Mal beim Training ist, wenn er am Wochenende dann wieder drei Tore macht“, lacht auch Coach Edi Stössl.
Landwirt statt Profikicker
Grund für die mäßige Anwesenheit ist übrigens seine eigene Landwirtschaft, für die er damals auch den Profi-Betrieb sausen lies. „Beides geht sich einfach nicht aus. Außerdem sehe ich ohnehin keinen Grund, wieder zu wechseln, ich fühle mich bei Gloggnitz richtig wohl“, erzählt Pross. Scheint ohnehin Grundvoraussetzung für ihn zu sein. Der halbjährige Exkurs nach Traiskirchen endete mit mauen zwei Treffern im Winter vorzeitig. „Dort hat es für mich einfach gar nicht gepasst.“
|SP
|S
|U
|N
|+/-
|TD
|P
Kurz vor dem Titelcoup
Das tut es jetzt dafür umso besser! Der Bauer setzt die gegnerischen Defensiven gemeinsam mit Sturmpartner Svoboda reihenweise schachmatt, Spiele ohne Scorer wie beim 0:0 gegen Retz sind selten. Weil Leobendorf (0:1 bei Mauer) und Parndorf (0:2 gegen Horn) patzten, heißt der größte Verfolger jetzt Krems, Gloggnitz hat vier Körner Vorsprung. Für den Stürmer ist die Rechnung daher einfach: „Gewinnen wir alles, sind wir Meister.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.