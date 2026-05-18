Ein Bauer setzt die Defensiven schachmatt

Die Rückrunden-Ausbeute von Gloggnitz-Goalgetter Josef Pross ist zum Zunge schnalzen. 13 Fußball-Ostliga-Einsätze, elf Treffer und neun Assists.Dabei ist er oft nur einmal pro Woche im Training dabei.



„Egal, wenn er dann wieder drei Tore macht“

Aber genau das scheint er zu brauchen. „Ich bin frischer am Spieltag, wenn ich unter der Woche nicht viel tun muss“, grinst der 24-Jährige. Der sich im Frühjahr zum wichtigsten Trumpf für den Leader im Titelkampf entwickelte. „Mir ist völlig egal, ob er ein oder vier Mal beim Training ist, wenn er am Wochenende dann wieder drei Tore macht“, lacht auch Coach Edi Stössl.