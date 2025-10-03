Die stille Macht der Rechtsmedizin

„Wir sind ein wesentliches Puzzleteil in einer vielfältigen Unterstützungslandschaft. Durch unsere Tätigkeit schaffen wir eine Übersetzungsleistung zwischen dem Strafrechtssystem, der medizinischen Versorgung und der forensischen Spurensicherung“, erklärt Dr. Sarah Heinze, Leiterin des Diagnostik- & Forschungsinstituts für Gerichtliche Medizin der MedUni Graz. „Für eine von Gewalt betroffene Person wird es möglich, vor Gericht zu sagen: ,Das ist passiert. Ich kann es beweisen‘.“



Engpass bei jungen Fachkräften

Trotz ihrer Relevanz kämpft die Gerichtsmedizin mit Nachwuchsmangel. Dabei bietet der Beruf eine außergewöhnliche Kombination aus medizinischer Expertise und kriminalistischer Neugier. Gearbeitet wird im Sektionssaal, an Tatorten, in Gerichtssälen und mit Gewaltopfern. Das Fach eröffnet zudem spannende Forschungsfelder.