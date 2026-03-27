Graz: Polizei zog Alkolenker aus Feierabendverkehr

Am Donnerstagabend führte die Polizei in Graz zahlreiche Verkehrskontrollen unter dem Motto „After Work“ durch. Ziel der Aktion war es, die Verkehrssicherheit zum Feierabend zu erhöhen. Im Zentrum der Kontrollen standen dabei Lenker, die sich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln am Straßenverkehr beteiligten.