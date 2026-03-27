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160 Kontrollen

Graz: Polizei zog Alkolenker aus Feierabendverkehr

Steiermark
27.03.2026 09:48
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Bei einer Schwerpunktkontrolle konnten am Donnerstag in Graz gleich mehrere Alkolenker aus dem Verkehr gezogen werden. Der Fokus der Aktion lag auf Alkohol- und Drogendelikten. Insgesamt wurden 160 Alkoholmessungen durchgeführt.

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Am Donnerstagabend führte die Polizei in Graz zahlreiche Verkehrskontrollen unter dem Motto „After Work“ durch. Ziel der Aktion war es, die Verkehrssicherheit zum Feierabend zu erhöhen. Im Zentrum der Kontrollen standen dabei Lenker, die sich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln am Straßenverkehr beteiligten. 

Führerscheinabnahmen, Anzeigen und Strafzettel
Insgesamt wurden bei der Kontrolle 160 Alkoholmessungen durchgeführt. Drei Fahrzeuglenkern musste noch an Ort und Stelle der Führerschein vorläufig abgenommen werden. Zudem gab es zahlreiche Anzeigen sowie eingehobene Organmandate wegen verschiedenster Verkehrsübertretungen. 

Der Leiter des Verkehrsreferats im Stadtpolizeikommando Graz, Oberstleutnant Roman Strauß, betonte die Notwendigkeit derartiger Kontrollen, da durch den hohen Kontrolldruck potenzielle Gefahrenquellen frühzeitig aus dem Verkehr gezogen werden konnten.

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