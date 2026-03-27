Rodri vor Mega-Transfer? „Man kann kaum absagen“

Seit Jahren wird Manchester Citys Rodri mit Real Madrid in Verbindung gebracht, nun heizte der Spanier die Gerüchte um einen Transfer selbst an. Gegenüber dem Radiosender „Onda Cero“ meinte der 29-Jährige, offen für einen Wechsel in die spanische Hauptstadt zu sein.
„Man kann den besten Vereinen der Welt nicht so einfach absagen“, erklärte Rodri ganz offen. Bereits in seiner Jugend hatte der Sechser in Madrid gekickt, allerdings für Reals Stadtrivalen Atletico. 2019 wechselte er schließlich zu den „Skyblues“, hegt jedoch den Wunsch, eines Tages wieder in Madrid zu spielen. „Ich würde gerne zurückkehren, natürlich. Für mich ist La Liga der Ort, wo alles begann. Ich verfolge sie immer noch, zwar nicht mehr so intensiv wie früher, aber ich verfolge sie immer noch“, so der Ballon-d‘Or-Sieger von 2024.
Begeistert von Fans und Stadion
Seine Vergangenheit bei Atletico sei kein Grund, nicht bei Real zu unterschreiben, meinte Rodri weiter, immerhin hätten in der Geschichte bereits viele Profis für beide Klubs gespielt. Was den Spanier an Real besonders reizt? „Sie haben eine riesige Fangemeinde, die sie bedingungslos unterstützt, und für mich ist das Bernabeu immer wieder beeindruckend, ein wirklich imposantes Stadion.“
Bis 2027 steht Rodri noch bei Manchester City unter Vertrag. Will der Premier-League-Klub am Europameister noch Geld verdienen, wird er ihn wohl im Sommer verkaufen müssen. Vielleicht ja nach Madrid ...
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