Rodri vor Mega-Transfer? „Man kann kaum absagen“

„Man kann den besten Vereinen der Welt nicht so einfach absagen“, erklärte Rodri ganz offen. Bereits in seiner Jugend hatte der Sechser in Madrid gekickt, allerdings für Reals Stadtrivalen Atletico. 2019 wechselte er schließlich zu den „Skyblues“, hegt jedoch den Wunsch, eines Tages wieder in Madrid zu spielen. „Ich würde gerne zurückkehren, natürlich. Für mich ist La Liga der Ort, wo alles begann. Ich verfolge sie immer noch, zwar nicht mehr so ​​intensiv wie früher, aber ich verfolge sie immer noch“, so der Ballon-d‘Or-Sieger von 2024.