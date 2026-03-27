Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Offen für Wechsel

Rodri vor Mega-Transfer? „Man kann kaum absagen“

Premier League
27.03.2026 06:20
Verlässt Rodri Manchester City?
Verlässt Rodri Manchester City?(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Seit Jahren wird Manchester Citys Rodri mit Real Madrid in Verbindung gebracht, nun heizte der Spanier die Gerüchte um einen Transfer selbst an. Gegenüber dem Radiosender „Onda Cero“ meinte der 29-Jährige, offen für einen Wechsel in die spanische Hauptstadt zu sein. 

0 Kommentare

„Man kann den besten Vereinen der Welt nicht so einfach absagen“, erklärte Rodri ganz offen. Bereits in seiner Jugend hatte der Sechser in Madrid gekickt, allerdings für Reals Stadtrivalen Atletico. 2019 wechselte er schließlich zu den „Skyblues“, hegt jedoch den Wunsch, eines Tages wieder in Madrid zu spielen. „Ich würde gerne zurückkehren, natürlich. Für mich ist La Liga der Ort, wo alles begann. Ich verfolge sie immer noch, zwar nicht mehr so ​​intensiv wie früher, aber ich verfolge sie immer noch“, so der Ballon-d‘Or-Sieger von 2024.

Ausgebildet wurde Rodri bei Reals Stadtrivalen Atletico Madrid.
Ausgebildet wurde Rodri bei Reals Stadtrivalen Atletico Madrid.(Bild: AFP/APA/GABRIEL BOUYS)

Begeistert von Fans und Stadion
Seine Vergangenheit bei Atletico sei kein Grund, nicht bei Real zu unterschreiben, meinte Rodri weiter, immerhin hätten in der Geschichte bereits viele Profis für beide Klubs gespielt. Was den Spanier an Real besonders reizt? „Sie haben eine riesige Fangemeinde, die sie bedingungslos unterstützt, und für mich ist das Bernabeu immer wieder beeindruckend, ein wirklich imposantes Stadion.“

Bis 2027 steht Rodri noch bei Manchester City unter Vertrag. Will der Premier-League-Klub am Europameister noch Geld verdienen, wird er ihn wohl im Sommer verkaufen müssen. Vielleicht ja nach Madrid ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Premier League
27.03.2026 06:20
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
144.025 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
124.113 mal gelesen
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
106.368 mal gelesen
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Ausland
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
1894 mal kommentiert
Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Innenpolitik
Marterbauer: Erbschaftssteuer „nur Frage der Zeit“
1757 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Donnerstag im Parlament
Innenpolitik
Grüne stimmen doch zu: Spritpreisbremse kommt!
1520 mal kommentiert
Die Grünen werden der Spritpreisbremse „mit minimalen Änderungen im Gesetzestext“ zustimmen. ...
Mehr Premier League
Bayern gelassen, aber:
Bis zu 200 Mille? Real und Liverpool wollen Olise
Englänger wollen Olise
Bayern-Abgang? Klare Bedingung von Beratern
Verein bestätigt
Nach Kehl-Aus: Dortmund hat neuen Sportdirektor
Deutsche Bundesliga
5:2! Stuttgart walzt Augsburg brutal nieder
Deutsche Bundesliga
Last-Minute-Tor beschert Mainz 2:1 gegen Frankfurt

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf