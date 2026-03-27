Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kritik an Baustelle

„Mit Kinderwagen und Rollstuhl ist das gefährlich“

Steiermark
27.03.2026 05:00
Philipp Pointer kritisiert die Baustelle im Bereich Bischofsplatz.
Philipp Pointer kritisiert die Baustelle im Bereich Bischofsplatz.(Bild: NEOS Graz)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Es ist wohl nicht das letzte Mal, dass eine Baustelle die Grazer Politik im Wahljahr beschäftigen wird: Philipp Pointner von den NEOS kritisiert den Zustand am zentralen Bischofplatz, gerade für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen ortet er Gefahr. Das Rathaus verspricht rasche Verbesserungen.

0 Kommentare

Optisch sollen Tummel- und Bischofplatz ab 2027 wesentlich attraktiver sein als derzeit – bis dahin ist es aber noch ein langer Baustellen-Weg. Seit einem Monat wird am Bischofsplatz gearbeitet, er ist aufgerissen: „Der lose Untergrund und die ungesicherte Baustelle sind gefährlich – besonders für Menschen mit Rollstuhl, Rollator und Kinderwagen. Das ist eine Zumutung“, ärgert sich NEOS-Fraktionsvorsitzender Philipp Pointner. 

Es fehle auch ein Gefahren- und Baustellenhinweis, wenn man vom Tummelplatz kommt: „Die ausgeschilderte Begegnungszone ist damit eine echt gefährliche Begegnungszone mit Baufahrzeugen.“

Zitat Icon

Der lose Untergrund und die ungesicherte Baustelle sind gefährlich – besonders für Menschen mit Rollstuhl, Rollator und Kinderwagen.

Philipp Pointner

Pointner kritisiert insgesamt die mangelnde Berücksichtigung von Barrierefreiheit in der städtischen Infrastrukturplanung. Er fordert, dass sie künftig von Anfang an in Bauprojekte integriert ist – und regelmäßige Kontrollen. „Es ist höchste Zeit, dass Graz aufwacht!“

„Das nehmen wir sehr ernst“
„Wir wissen, dass die Situation am Bischofplatz derzeit für viele Menschen herausfordernd ist - besonders für Personen mit Mobilitätseinschränkungen oder mit Kinderwagen. Das nehmen wir sehr ernst“, heißt es aus dem Büro von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne).

Ende Februar fand der Spatenstich für die Bauarbeiten statt.
Ende Februar fand der Spatenstich für die Bauarbeiten statt.(Bild: Foto Fischer)

Aktuell werden dort Arbeiten für die zukünftigen Baumstandorte durchgeführt. Dafür sind größere Grabungen notwendig, die zu einem unebenen Untergrund führen: „Wir haben die Baufirma beauftragt, hier rasch und mit Hochdruck nachzubessern: In den kommenden Tagen wird ein provisorischer, möglichst ebener Weg über den Platz hergestellt und klar gekennzeichnet, damit die Nutzung für alle sicherer und einfacher wird.“

Die Pflasterungsarbeiten sind für Mai vorgesehen. Dann sollte der Bischofsplatz wieder gut und barrierearm nutzbar sein. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
27.03.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Seit mehreren Tagen wird in Deutschland versucht, einen gestrandeten Wal zu retten.
Steckt in Bucht fest
Deutsche bangen um gestrandeten Buckelwal
Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Kraftwerk getroffen
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
Ab kommendem Samstag müssen Lokale und Einkaufszentren in Ägypten spätestens um 21 Uhr ...
„Strom einteilen“
Lokale und Geschäfte in Ägypten schließen früher
Anrainer berichteten von einem lauten Knall, der die Fenster erzittern ließ. Anschließend stieg ...
Zwischenfall in Texas
US-Ölraffinerie explodiert: Warnung an Bevölkerung
Regierungschefin Giorgia Meloni hat ihre Wähler offensichtlich nicht ausreichend mobilisieren ...
Justiz-Referendum
Meloni muss erste schwere Niederlage verdauen
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
144.025 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
124.113 mal gelesen
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
106.368 mal gelesen
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Ausland
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
1894 mal kommentiert
Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Innenpolitik
Marterbauer: Erbschaftssteuer „nur Frage der Zeit“
1757 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Donnerstag im Parlament
Innenpolitik
Grüne stimmen doch zu: Spritpreisbremse kommt!
1520 mal kommentiert
Die Grünen werden der Spritpreisbremse „mit minimalen Änderungen im Gesetzestext“ zustimmen. ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf