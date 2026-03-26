Neuer Takt: Bruck und Kapfenberg rücken zusammen

Mit 7. April fährt die Mürztaler Verkehrsgesellschaft (MVG) öfter als bisher zwischen den beiden Nachbarstädten Bruck und Kapfenberg. Dazu kommen drei neue E-Busse zum Einsatz.
Der Zeitpunkt ist angesichts extrem gestiegener Spritpreise gut gewählt: Mit 7. April stellen die Mürztaler Verkehrsgesellschaft vom bisherigen 20-Minuten-Intervall auf der Hauptlinie zwischen Kapfenberger Apfelmoar und dem Brucker Koloman-Walisch-Platz auf einen Viertelstunden-Takt um (Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr). Zudem wird die Linie 11/12 künftig wieder den Bahnhof Bruck einbinden. Es soll auch wesentliche Verbesserungen beim Umsteigen und bei den Abfahrtszeiten etwa nach St. Lorenzen oder St. Marein geben.
Von einem „Meilenstein“ spricht die Brucker Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger. „Die öffentlichen Verkehrsmittel werden mehr genützt, und auch für die Wirtschaft hoffen wir auf entsprechende Impulse.“
50.000 Liter Diesel weniger im Jahr
Ihr Kapfenberger Kollege Matthäus Bachernegg zeigt sich auch erfreut über die Inbetriebnahme von drei barrierefreien, elektrischen Mercedes City-Bussen. Dadurch spart sich die MVG etwa 50.000 Liter Diesel im Jahr, sagt Geschäftsführer Gerhard Deutsch. Dennoch treffen die aktuellen Treibstoffpreise die Mürztaler Verkehrsfirma stark, sie rechnet mit Mehrkosten von etwa 250.000 Euro.
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