Neuer Takt: Bruck und Kapfenberg rücken zusammen

Der Zeitpunkt ist angesichts extrem gestiegener Spritpreise gut gewählt: Mit 7. April stellen die Mürztaler Verkehrsgesellschaft vom bisherigen 20-Minuten-Intervall auf der Hauptlinie zwischen Kapfenberger Apfelmoar und dem Brucker Koloman-Walisch-Platz auf einen Viertelstunden-Takt um (Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr). Zudem wird die Linie 11/12 künftig wieder den Bahnhof Bruck einbinden. Es soll auch wesentliche Verbesserungen beim Umsteigen und bei den Abfahrtszeiten etwa nach St. Lorenzen oder St. Marein geben.