Kosmetikgroßhandel in Ö: Tendresse Cosmetique

In einem Markt, der von Trends und neuen Wirkstoffen geprägt ist, stehen Kosmetikinstitute vor der Herausforderung, nicht nur hochwertige Hautpflege zu bieten, sondern auch kontinuierlich wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben. Tendresse Cosmetique GmbH hat sich in Österreich als spezialisierter Kosmetikgroßhandel etabliert und richtet sich an Institute, die moderne, wissenschaftlich fundierte Produkte und umfassende Unterstützung im B2B-Bereich suchen. Doch was unterscheidet das Unternehmen im Alltag der Branche und worauf kommt es wirklich an, wenn Institute mehr wollen als Ware von der Stange?