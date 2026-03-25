„Ist verboten!“ ZDF stoppt Interview mit Straßer

Riesiger TV-Wirbel beim Weltcup-Finale in Lillehammer! Wegen Schleichwerbung stoppte das ZDF ein Interview mit Slalom-Ass Linus Straßer – und erklärte die Entscheidung auch live im TV.
„Wir hätten sehr gerne an dieser Stelle ein Interview mit Linus Straßer geführt, doch er wollte unbedingt, dass sein Flaschensponsor im Bild zu sehen ist. Das ist leider Schleichwerbung und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk verboten. Dementsprechend kam das Interview nicht zustande“, erklärte ZDF-Moderatorin Amelie Stiefvatter die Entscheidung des Senders.
ORF gnädig
Straßer hat mit „Hydraid“ – so wie viele anderen Ski-Stars auch einen Getränkesponsor. Doch während der ORF Marco Odermatt, Conny Hütter und Co. deren Dosen oder Flaschen in die Kamera präsentieren lässt, griffen die Deutschen konsequent durch – und sagten das Interview ab.
Straßer belegte im abschließenden Slalom übrigens Rang neun und beendete damit die Saison auf dem elften Rang der Disziplinen-Wertung.
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