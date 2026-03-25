„Ist verboten!“ ZDF stoppt Interview mit Straßer

„Wir hätten sehr gerne an dieser Stelle ein Interview mit Linus Straßer geführt, doch er wollte unbedingt, dass sein Flaschensponsor im Bild zu sehen ist. Das ist leider Schleichwerbung und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk verboten. Dementsprechend kam das Interview nicht zustande“, erklärte ZDF-Moderatorin Amelie Stiefvatter die Entscheidung des Senders.