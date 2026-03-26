„Ein Scheitern könnte uns ins Chaos stürzen“

Die italienische Fußball-Nationalmannschaft kämpft ab Donnerstag um ihre letzte Chance für das WM-Ticket 2026. Legende Dino Zoff erklärt im Interview, warum er guter Dinge ist und er nicht an ein erneutes Aus denken mag. Plus: Was der „Squadra Azzurra“ im Moment fehlt und was der prägendste Moment in der Karriere des Ex-Tormannes war.