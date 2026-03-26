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Italiens Legende Zoff:

„Ein Scheitern könnte uns ins Chaos stürzen“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
26.03.2026 06:30
Torhüter Dino Zoff führte Italien 1982 mit 40 Jahren als Kapitän zum WM-Titel, ist bis heute der ...
Torhüter Dino Zoff führte Italien 1982 mit 40 Jahren als Kapitän zum WM-Titel, ist bis heute der älteste Weltmeister der Fußball-Geschichte. Der 83-Jährige krönte sich zudem als einziger Italiener zum Welt- und Europameister (1968 in Rom).(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Die italienische Fußball-Nationalmannschaft kämpft ab Donnerstag um ihre letzte Chance für das WM-Ticket 2026. Legende Dino Zoff erklärt im Interview, warum er guter Dinge ist und er nicht an ein erneutes Aus denken mag. Plus: Was der „Squadra Azzurra“ im Moment fehlt und was der prägendste Moment in der Karriere des Ex-Tormannes war.

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Die WM-Turniere 2018 und 2022 stiegen bereits ohne den vierfachen Weltmeister Italien. Heuer heißt es erneut zittern, muss die „Squadra Azzurra“ ab heute im Play-off zwei Gegner eliminieren. Die „Krone“ sprach mit Italiens Legende Dino Zoff, Weltmeister 1982, über...

...die Chancen. Ich denke, dass wir es schaffen. Wir haben zwar einige Probleme, aber die Gegner sind schlagbar. Ich habe Vertrauen in unser Team, sage: Ja, wir werden wieder dabei sein!

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