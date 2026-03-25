Sperre, Mega-Stau nach Crash auf Brennerautobahn

Sperre und Stau-Chaos Mittwochvormittag auf der A13 Brennerautobahn in Tirol: Bei Schönberg in Stubaital kam es ersten Informationen zu einem heftigen Crash zwischen einem Lastwagen und einem Kleintransporter. Eine Person musste mit dem Notarzthubschrauber abtransportiert werden.
Ereignet hat sich der Unfall kurz vor 8.30 Uhr auf der A13 Brennerautobahn bei Schönberg in Fahrtrichtung Innsbruck. Wie die Landesverkehrsabteilung gegenüber der „Krone“ erklärte, krachten aus noch unbekannter Ursache ein Lastwagen und ein Kleintransporter zusammen.
Lenker in Wrack eingeklemmt
Der Klein-Lkw dürfte ungebremst auf den Schwertransporter aufgefahren sein. Das Führerhaus wurde komplett demoliert – der Lenker eingeklemmt.
Der Lenker wurde von den alarmierten Einsatzkräften aus dem Wrack geborgen. Er soll schwere Verletzungen erlitten haben. Der Fahrer wurde mit dem alarmierten Notarzthubschrauber, der auf der Autobahn gelandet war, abtransportiert und in ein Krankenhaus geflogen.
Totalsperre in Fahrtrichtung Innsbruck
Nach dem Unfall musste die A13 in Fahrtrichtung Innsbruck komplett gesperrt werden. Es bildete sich binnen kürzester Zeit ein langer Stau auf der Transitroute. In Richtung Italien war nur eine Fahrspur offen.
Kurz vor 10 Uhr konnte die Totalsperre in Fahrtrichtung Innsbruck wieder aufgehoben werden, so die Tiroler Verkehrspolizei zur „Krone“.
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