12 Milliarden Euro – FIFA auf Rekordjagd!

Wobei 2016 bewusst herangezogen wurde. Es markiert den Beginn der Ära Gianni Infantino, dessen Wiederwahl 2027 als gesichert gilt. Der 56-Jährige geht dann in seine dritte und letzte Amtszeit bis 2031. Eine Periode dauert vier Jahre, der Italiener wird aber nicht zwölf, sondern 15 Jahre im Amt gewesen sein. Denn Infantino hatte 2016 den zurückgetretenen Schweizer Joseph Blatter abgelöst, musste sich 2019 erstmals der Wahl stellen – erst mit diesem Jahr begann Infantinos erste Amtszeit offiziell zu laufen.