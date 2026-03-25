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Sloweniens Überflieger

Safari, Pferde, Helikopter – so tickt Domen Prevc

Ski Nordisch
25.03.2026 12:30
Domen Prevc hofft in Planica auf noch weitere Flüge.
Domen Prevc hofft in Planica auf noch weitere Flüge.(Bild: GEPA)
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Stefan Plieschnig

Saison-Dominator Domen Prevc jagt bei seinem Heim-Finale in Planica nahe der Kärntner Grenze die kleine Kristall-Kugel im Skiflug-Weltcup. Dafür muss er den Tiroler Stephan Embacher schlagen. Nach der Saison warten eine Solo-Safari und der Heli-Schein auf den Slowenen, der viele versteckte Facetten hat. Die „Krone“ traf den 26-Jährigen in Laibach.

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Total verrückt nach ihren Skispringern! Die Slowenen sind schon heiß aufs Saisonfinale in Planica ab Freitag. Alleine beim Auftakt-Event in Laibach am Dienstag tummelten sich rund 50 Journalisten und Fotografen von etwa 20 slowenischen Medien. Im Mittelpunkt: die Geschwister Nika und Domen Prevc.

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