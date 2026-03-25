Safari, Pferde, Helikopter – so tickt Domen Prevc

Saison-Dominator Domen Prevc jagt bei seinem Heim-Finale in Planica nahe der Kärntner Grenze die kleine Kristall-Kugel im Skiflug-Weltcup. Dafür muss er den Tiroler Stephan Embacher schlagen. Nach der Saison warten eine Solo-Safari und der Heli-Schein auf den Slowenen, der viele versteckte Facetten hat. Die „Krone“ traf den 26-Jährigen in Laibach.