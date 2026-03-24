Wahnsinn! Polizei ertappt 13 Alkolenker pro Tag

4572 Anzeigen wegen Alkohol am Steuer setzte es im Vorjahr in der Steiermark. Auch Suchtgift wird zu einem immer größeren Problem.
Die Zeiten sind hart, und der Griff zur Flasche scheint für manche ein probates Mittel, um ihre Sorgen zu betäuben. Allerdings wusste schon Weltliterat Robert Musil: „Es hat keinen Sinn, Sorgen in Alkohol ertränken zu wollen, denn Sorgen sind gute Schwimmer.“
Nichtsdestotrotz trinken die Steirer noch immer zu viel – selbst wenn sie noch Auto fahren (müssen). 13 Alkolenker schnappt die Polizei im Durchschnitt jeden Tag. Laut Innenministerium waren es im Vorjahr 4572 Anzeigen wegen Trunkenheit am Steuer, die in der Steiermark ausgestellt wurden. Nur in Oberösterreich (4887) und Niederösterreich (4789) gab es noch mehr Betrunkene.
Schwerpunkt Freitag und Samstag
„Durch Drogen oder Alkohol beeinträchtigte Lenker müssen aus dem Verkehr gezogen werden“, sagt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Denn beeinträchtigte Lenker sind eine Gefahr – für sich selbst und die Allgemeinheit. „Das Unfallrisiko steigt mit zunehmender Alkoholisierung rapide“, weiß Oberst Kurt Lassnig, der Leiter der Landesverkehrsabteilung in der Steiermark. „Bei 0,8 Promille steigt es um das Fünffache, bei 1,6 Promille ist das Unfallrisiko sogar 25-mal höher.“
Die Zahl der alkoholisierten Lenker wird leider nicht weniger, obwohl wir kontinuierlich daran arbeiten. Alkohol ist gesellschaftlich zu tief verhaftet.
Oberst Kurt Lassnig
Bild: LPD Stmk/Binder
Die meisten Alko-Unfälle passieren am Freitag und Samstag – „das sind die stärksten Nächte“, weiß Lassnig. Drei Viertel davon geschehen zwischen 20 Uhr und 6 Uhr früh. „Die Haupttätergruppe ist männlich und zwischen 35 und 39 Jahre alt.“
Die Zahl der Anzeigen wegen Trunkenheit am Steuer ist in den vergangenen Jahren immer relativ gleich hoch. „Das ist gut und schlecht. Obwohl wir kontinuierlich arbeiten, schaffen wir keine Änderung“, so Lassnig. „Alkohol ist gesellschaftlich einfach sehr tief verhaftet und akzeptiert.“
Auch Drogenproblematik wird zunehmend größer
Sorgen bereitet dem Verkehrsexperten neben Alkohol auch Suchtgift. 519 Drogenlenker wurden im Vorjahr aus dem Verkehr gezogen. Die Schwierigkeit dabei: „Es gibt über 400 psychotrope Substanzen, jede wirkt anders.“ Sie zu erkennen, ist schwer. Vieles ist nur im Blut nachzuweisen. Weshalb klinische Symptome (Pupillen, Gleichgewicht, Koordination) für die Polizei entscheidend sind, um eine Blutabnahme zu rechtfertigen. Fix ist allerdings: „Die Drogenproblematik wird jedes Jahr größer“, so der Oberst.
Die Zeit heilt keine Wunden – das weiß jeder, der schon einen geliebten Menschen verloren hat. Man lernt nur, mit dem Schmerz zu leben. Auch das Leben einer Familie aus dem obersteirischen Ennstal ist unheilbar zerstört, denn der Tod des eigenen Kindes hinterlässt eine Lücke, die sich nie wieder schließen lässt. Vollkommen unschuldig wurde ihr der 16-jährige Sohn genommen, getötet von einem Alkolenker.
Einer von zu vielen tödlichen Unfällen betrunkener Lenker in der Steiermark. Neun Menschen starben 2024. Die Zahlen von 2025 liegen erst für das Halbjahr vor, da kamen zwei Menschen ums Leben.
Unternehmer und Ehefrau auf Schutzweg überfahren
Genauso viele wie bisher im Jahr 2026: Im Februar starb ein 65-Jähriger auf einem Schutzweg in Fohnsdorf. Niedergemäht von einem alkoholisierten 36-Jährigen, der möglicherweise auch zu schnell unterwegs war. Die Ehefrau (44) des angesehenen Unternehmers wurde verletzt. Der Unfallort: ein Zebrastreifen bei einem beliebten Wohngebiet.
Wenige Tage davor war in Friedberg ein Alkolenker (29) mit einem Mopedauto kollidiert. Dessen Lenker, ein 52-jähriger Oststeirer, wurde aus dem Kleinfahrzeug geschleudert und starb.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.