Wahnsinn! Polizei ertappt 13 Alkolenker pro Tag

Die Zeit heilt keine Wunden – das weiß jeder, der schon einen geliebten Menschen verloren hat. Man lernt nur, mit dem Schmerz zu leben. Auch das Leben einer Familie aus dem obersteirischen Ennstal ist unheilbar zerstört, denn der Tod des eigenen Kindes hinterlässt eine Lücke, die sich nie wieder schließen lässt. Vollkommen unschuldig wurde ihr der 16-jährige Sohn genommen, getötet von einem Alkolenker.