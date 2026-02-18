Alko-Lenker rammt Mopedauto: 52-Jähriger tot

Am Faschingdienstag gegen 18 Uhr fuhr ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit seinem Pkw auf der Wechsel Straße (B54) aus Richtung Friedberg kommend in Richtung Dechantskirchen. Er überholte einen Pkw und ordnete sich danach wieder auf seinem Fahrstreifen ein – übersah jedoch, dass dort auch ein Moped-Auto unterwegs war.