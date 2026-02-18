Vorteilswelt
Nach Überholvorgang

Alko-Lenker rammt Mopedauto: 52-Jähriger tot

Steiermark
18.02.2026 07:37
Der Rettungshubschrauber Christophorus 33 war im Einsatz.
Der Rettungshubschrauber Christophorus 33 war im Einsatz.(Bild: P. Huber)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Ein alkoholisierter Lenker verursachte am Faschingdienstag auf der Wechsel Straße (B54) (Steiermark) einen tödlichen Verkehrsunfall: Er fuhr auf ein Moped-Auto auf, der Lenker wurde aus dem Fahrzeug geschleudert.

Am Faschingdienstag gegen 18 Uhr fuhr ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit seinem Pkw auf der Wechsel Straße (B54) aus Richtung Friedberg kommend in Richtung Dechantskirchen. Er überholte einen Pkw und ordnete sich danach wieder auf seinem Fahrstreifen ein – übersah jedoch, dass dort auch ein Moped-Auto unterwegs war.

Tödliche Verletzungen
Der 29-Jährige stieß frontal gegen das Heck des Kleinfahrzeugs, das von einem Mann (52) gelenkt wurde, der ebenfalls aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld stammt. Der 52-Jährige wurde bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt tödliche Verletzungen.

Gegen Baum geprallt
Der 29-Jährige wurde mit seinem Pkw ebenfalls von der Fahrbahn geschleudert und prallte gegen eine Baumgruppe. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.

Ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv und ergab eine schwere Alkoholisierung. Auf Befragung gab er an, das Moped-Auto übersehen zu haben, weil es unbeleuchtet war. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Beschlagnahme des Kleinfahrzeugs an.

Steiermark
18.02.2026 07:37
