Ladendetektiv attackiert: 41-Jähriger festgenommen

Nachdem es gelungen war, den Tatverdächtigen zu Boden zu bringen, versuchte dieser erneut, sich mit Schlägen und Tritten zu befreien. Zudem bedrohte er den Detektiv mit dem Umbringen. Der Mann wurde von Polizisten festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.