Ladendetektiv attackiert: 41-Jähriger festgenommen

In Graz wurde am Montag ein 41-jähriger Mann festgenommen, der in einem Lebensmittelmarkt einen Diebstahl begangen und anschließend den Ladendetektiv attackiert haben soll. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.
Montagnachmittag kurz nach 15 Uhr wurde ein 41-jähriger Mann von einem 51-jährigen Ladendetektiv auf frischer Tat bei einem Diebstahl ertappt. Als der Detektiv des Lebensmittelmarktes im Grazer Bezirk Lend den Tatverdächtigen in sein Büro bringen wollte, wehrte sich dieser.
Tritte, Schläge und Drohungen
Der Detektiv versuchte, den Mann durch Festhalten am Rucksack am Verlassen des Geschäftes zu hindern. Daraufhin attackierte der 41-Jährige den Detektiv mit Faustschlägen und Tritten. Der 51-Jährige konnte der Attacke aber ausweichen und blieb unverletzt.
Nachdem es gelungen war, den Tatverdächtigen zu Boden zu bringen, versuchte dieser erneut, sich mit Schlägen und Tritten zu befreien. Zudem bedrohte er den Detektiv mit dem Umbringen. Der Mann wurde von Polizisten festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.
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