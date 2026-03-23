Forschungsanlage für Flugtreibstoffe an Montanuni

Hanke: „Beispiel für Innovationskraft“

Innovations- und Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) freut sich jedenfalls über die Investition in der obersteirischen Montanstadt: „Die neue Anlage ist in dieser Größe und Form europaweit einzigartig, ein hervorragendes Beispiel für die Innovationskraft unseres Landes und zugleich dafür, was gelingen kann, wenn Politik, Wissenschaft und Industrie an einem Strang ziehen.“ Über die Forschungsförderungsgesellschaft FFG hat der Bund das Projekt in der Steiermark mit 1,2 Millionen Euro gefördert.