Forschungsanlage für Flugtreibstoffe an Montanuni

Die Dimension ist beeindruckend: Über ein ganzes Gebäude der Montanuniversität in Leoben erstreckt sich die neue Forschungsanlage für nachhaltige Flugtreibstoffe. Realisiert werden konnte das Millionen teure und in Europa einzigartige Projekt durch Mittel des Bundes und eine Beteiligung der OMV.
Künftig sollen so in Leoben verschiedene Prozesswege zur Herstellung von nachhaltigen Flugtreibstoffen erforscht werden. „Diese Anlage ist ein wesentlicher Meilenstein in der Forschung für eine nachhaltige, klimaneutrale und leistbare Mobilität auch im Luftverkehr. Sie positioniert Österreich und das Forschungsland Steiermark als eines der führenden Innovationszentren im Bereich der zivilen Luftfahrt“, ist Markus Lehner, Leiter der Abteilung für Verfahrenstechnik des industriellen Umweltschutzes, überzeugt.
Hanke: „Beispiel für Innovationskraft“
Innovations- und Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) freut sich jedenfalls über die Investition in der obersteirischen Montanstadt: „Die neue Anlage ist in dieser Größe und Form europaweit einzigartig, ein hervorragendes Beispiel für die Innovationskraft unseres Landes und zugleich dafür, was gelingen kann, wenn Politik, Wissenschaft und Industrie an einem Strang ziehen.“ Über die Forschungsförderungsgesellschaft FFG hat der Bund das Projekt in der Steiermark mit 1,2 Millionen Euro gefördert.
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