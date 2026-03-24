Paris grinst: Party nach Sieg? „Alles wie gewohnt“

Nach seinem Doppelsieg zum Abschluss der Saison in Kvitfjell hat es Dominik Paris auch abseits der Piste noch einmal krachen lassen. Davon zeugt auch eine Instagram-Story von Lucas Pinheiro Braathen. „Alles wie gewohnt und wie alle Jahre“, betont ein lachender Dominik Paris gegenüber Sportkrone.at.
Was für ein sportliches Ausrufezeichen beim großen Saisonfinale in Norwegen. Ski-Routinier Dominik Paris konnte am Wochenende sowohl den Sieg in der Abfahrt als auch im Super-G erringen und damit seinen Legendenstatus weiter ausbauen. „Da war der Wind wohl nicht stark genug, um mich aufzuhalten“, scherzte der Südtiroler anschließend im Zielraum.
Und merkte grinsend an, dass er nun wohl an einer angemessenen Feier nicht mehr herumkommen werde. Bei dieser konnte der Routinier erneut mit seinem Talent aufblitzen. Dieses Mal aber abseits der Piste, wie eine Instagram-Story von Lucas Pinheiro Braathen zeigt. Denn Paris ist nicht nur als Ski-Profi bekannt, sondern auch als passionierter Musiker. Mit seinem gesanglichen Auftritt begeisterte der Südtiroler auch den Ski-Brasilianer.
„... dann schauen wir weiter“
Der Abschluss der intensiven Ski-Saison wurde mit Sicherheit anschließend noch gebührend gefeiert, wenngleich Paris keine Details verrät. „Die Party war auch gut. Da haben wir schon noch den Abschluss der langen Saison gefeiert. Alles wie gewohnt – und alle Jahre“, so Paris gegenüber Sportkrone.at – ergänzt durch ein herzhaftes Lachen.
Das Saisonfinale ist auf jeden Fall gelungen, wie sich der 36-Jährige freut: „Gewaltig, dass mir sogar zwei Siege gelungen sind. Das habe ich mir selbst nicht erwartet. Das war noch einmal ein richtig cooles Wochenende.“ Eines, das eine Saison krönt, die vor allem mit der Bronzemedaille in der Olympia-Abfahrt ihr Highlight fand. Damit habe er ein „großes Ziel erreicht“, das er „seit jeher vor Augen hatte“.
Allgemein sei er mit dem Verlauf der Saison zufrieden, verrät der Südtiroler: „Es gab vielleicht ein paar Kleinigkeiten, über die ich noch grüble. Aber der größte Teil war super.“ Dass die Saison für ihn nun zu Ende gegangen ist, stört Paris nicht. „Das passt schon gut. Wenn es wärmer wird, schwindet die Lust aufs Skifahren“, ließ er am Sonntag schon wissen. Und wie schauen die weiteren Karrierepläne aus? „Jetzt mache ich mal eine Pause und dann schauen wir weiter.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.