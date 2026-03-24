Paris grinst: Party nach Sieg? „Alles wie gewohnt“

Allgemein sei er mit dem Verlauf der Saison zufrieden, verrät der Südtiroler: „Es gab vielleicht ein paar Kleinigkeiten, über die ich noch grüble. Aber der größte Teil war super.“ Dass die Saison für ihn nun zu Ende gegangen ist, stört Paris nicht. „Das passt schon gut. Wenn es wärmer wird, schwindet die Lust aufs Skifahren“, ließ er am Sonntag schon wissen. Und wie schauen die weiteren Karrierepläne aus? „Jetzt mache ich mal eine Pause und dann schauen wir weiter.“