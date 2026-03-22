„Sagt dir ins Gesicht, wenn du ein Arschloch bist“

19 Hundertstelsekunden trennten Von Allmen in der Abfahrt von Kvitfjell vom Sieg. Dennoch nahm der Schweizer den zweiten Platz in Anbetracht der großen Rückstände in den Trainings dankbar an. Und zog seinen Hut vor Paris: „Ich gönne ihm diesen Erfolg von Herzen. Domme ist eine richtig coole Socke. Er bringt mit seiner Art viel Positives in den Abfahrts-Zirkus rein. Er sagt dir aber auch fadengerade ins Gesicht, wenn du ein Arschloch bist. Ich mag seine geradlinige Art sehr.“