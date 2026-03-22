„Sagt dir ins Gesicht, wenn du ein Arschloch bist“

„Er sagt dir fadengerade ins Gesicht, wenn du ein Arschloch bist“, verriet Franjo von Allmen am Samstag über Tagessieger Dominik Paris. Und genau das ist es, was der Olympiasieger am Südtiroler so schätzt ...
19 Hundertstelsekunden trennten Von Allmen in der Abfahrt von Kvitfjell vom Sieg. Dennoch nahm der Schweizer den zweiten Platz in Anbetracht der großen Rückstände in den Trainings dankbar an. Und zog seinen Hut vor Paris: „Ich gönne ihm diesen Erfolg von Herzen. Domme ist eine richtig coole Socke. Er bringt mit seiner Art viel Positives in den Abfahrts-Zirkus rein. Er sagt dir aber auch fadengerade ins Gesicht, wenn du ein Arschloch bist. Ich mag seine geradlinige Art sehr.“
„Wenn mir jemand auf den Sack geht, ...“
Paris selbst meinte auf die Worte seines Kontrahenten angesprochen schmunzelnd: „Ich versuche grundsätzlich, mit allen gut auszukommen. Aber wenn mir jemand auf den Sack geht, dann sage ich das halt auch.“ Für den 36-Jährigen war es der 25. Weltcupsieg, der 20. in der Abfahrt.
Den Abfahrts-Weltcup beendete Paris hinter Von Allmen auf dem zweiten Platz. Die kleine Kristallkugel ging indes an Weltcup-Dominator Marco Odermatt.
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