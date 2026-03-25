In den Armen von Kilde: Freudentränen bei Shiffrin

Als es geschafft war, fiel die Anspannung bei Mikaela Shiffrin im Zielraum ab. Den intensiven Kampf um die große Kristallkugel hat die Ausnahmeathletin für sich entschieden. Im Zielraum entluden sich schließlich alle aufgestauten Emotionen. Nach Umarmungen mit ihren Liebsten flossen in den Armen von Partner Aleksander Aamodt Kilde schließlich die Tränen.