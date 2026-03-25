In den Armen von Kilde: Freudentränen bei Shiffrin

Als es geschafft war, fiel die Anspannung bei Mikaela Shiffrin im Zielraum ab. Den intensiven Kampf um die große Kristallkugel hat die Ausnahmeathletin für sich entschieden. Im Zielraum entluden sich schließlich alle aufgestauten Emotionen. Nach Umarmungen mit ihren Liebsten flossen in den Armen von Partner Aleksander Aamodt Kilde schließlich die Tränen.
Bis zum letzten Durchgang der Weltcup-Saison musste die US-Amerikanerin vollen Einsatz im Kampf gegen Emma Aicher zeigen. Mit einem konzentrierten zweiten Durchgang im Riesentorlauf machte die 31-Jährige schließlich alles klar.
Die 31-jährige US-Amerikanerin fuhr im letzten Rennen der Saison in die Punkteränge, womit sie nicht mehr von Verfolgerin Emma Aicher aus Deutschland abgefangen werden konnte. Sechs Gesamtweltcupsiege bei den Frauen hatte zuvor nur Österreichs Sportlerin des Jahrhunderts Annemarie Moser-Pröll geschafft.
Tränen, dann großes Grinsen
Als Shiffrin realisierte, dass sie die Kugel gewonnen hat, brachen alle Emotionen, die sich angestaut hatten, heraus. Sie schlug die Hände vors Gesicht, schüttelte den Kopf und umarmte schließlich ihre Teamkollegen, ihre Liebsten und schließlich auch Partner Kilde.
In den Armen des Norwegers flossen schließlich auch erste Tränen. Die Anspannung der letzten Tage löste sich allmählich. Nur kurze Zeit später strahlte Shiffrin über das ganze Gesicht.
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