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Sonova trennt sich schon wieder von Sennheiser

Digital
23.03.2026 08:48
Ziel laut Sonova ist es, den bestmöglichen Eigentümer für die Consumer-Sparte von Sennheiser zu ...
Ziel laut Sonova ist es, den bestmöglichen Eigentümer für die Consumer-Sparte von Sennheiser zu finden.(Bild: Sennheiser)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Schweizer Hörgerätehersteller Sonova will sich von seinem Geschäft mit Kopfhörern der Marke Sennheiser trennen. Um sich künftig vollständig auf das Kerngeschäft mit medizinischen Hörgeräten und Cochlea-Implantaten zu konzentrieren, stehe die Consumer-Hearing-Sparte zum Verkauf.

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Sonova hatte die Privatkunden-Sparte von Sennheiser erst im Mai 2021 für 200 Millionen Euro übernommen, um, wie es damals hieß, das Produktportfolio weiter ausbauen und im schnell wachsenden Markt für True-Wireless-Kopfhörer sowie im Segment sprachoptimierter „Hearables“ Wachstumschancen nutzen zu können. Ziel sei es nun, den bestmöglichen Eigentümer für dieses Geschäft zu finden.

Das Unternehmen peilt in den kommenden Jahren ein deutliches Wachstum an. Bis zum Geschäftsjahr 2030/31 soll der Umsatz auf sechs Milliarden Franken (rund 6,6 Milliarden Euro) steigen, teilte das Unternehmen am Montag anlässlich des Strategie-Updates des neuen Konzernchefs Eric Bernard mit. Im Geschäftsjahr 2024/25 kam Sonova auf einen Umsatz von 3,87 Milliarden Franken.

Lesen Sie auch:
Um 200 Mio. Euro
Hörgerätefirma schluckt Sennheiser-Kopfhörersparte
07.05.2021

Mittelfristig peile Sonova in Lokalwährungen ein jährliches Umsatzwachstum von fünf bis zehn Prozent sowie einen Anstieg beim operativen Kernergebnis (EBIT) von sieben bis zwölf Prozent an. Für das noch bis Ende März laufende Geschäftsjahr 2025/26 dämpfte der Konzern jedoch die Erwartungen leicht. Das Wachstum werde voraussichtlich am unteren Ende der bisherigen Prognosespanne liegen, hieß es weiter.

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