Sonova trennt sich schon wieder von Sennheiser

Sonova hatte die Privatkunden-Sparte von Sennheiser erst im Mai 2021 für 200 Millionen Euro übernommen, um, wie es damals hieß, das Produktportfolio weiter ausbauen und im schnell wachsenden Markt für True-Wireless-Kopfhörer sowie im Segment sprachoptimierter „Hearables“ Wachstumschancen nutzen zu können. Ziel sei es nun, den bestmöglichen Eigentümer für dieses Geschäft zu finden.