Wilder Beginn und viele Tore! Rapid biegt den LASK

Rapid strotzt nach dem 4:2 gegen den LASK vor Selbstvertrauen. Gerade noch in die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga reingerutscht und dort nach zwei Runden plötzlich erster Verfolger von Tabellenführer Sturm Graz. Die Highlights sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video (oben).