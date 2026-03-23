BW Linz rückt näher! WAC auch gegen Altach sieglos

Der WAC hat am Samstag den erhofften Befreiungsschlag verpasst! Die Wolfsberger mussten sich im Heimspiel der Bundesliga-Quali-Gruppe gegen Altach mit einem 1:1 begnügen, sind damit schon seit neun Bewerbspartien sieglos und rutschten auf den vorletzten Platz ab. Der Polster auf Blau-Weiß Linz schrumpfte auf vier Punkte. Die Highlights sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video (oben).