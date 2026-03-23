Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Furchtbare Tragödie

NHL-Reporterin und ihre Kinder bei Brand gestorben

US-Sport
23.03.2026 11:31
Die Feuerwehr fand bei ihrer Ankunft offenbar ein vollständig in Flammen stehendes Gebäude vor. ...
Die Feuerwehr fand bei ihrer Ankunft offenbar ein vollständig in Flammen stehendes Gebäude vor. (Symboldbild)(Bild: Stockr - stock.adobe.com)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Traurige Nachrichten aus dem Umfeld von Minnesota Wild, bei denen der Österreicher Marco Rossi rund vier Jahre unter Vertrag stand. Die für NHL.com arbeitende Reporterin Jessi Pierce, die seit zehn Jahren für die Wild zuständig war, und ihre drei Kinder kamen bei einem Feuer in ihrem Haus ums Leben. Dies gab die Liga bekannt. 

0 Kommentare

„Die gesamte Familie der National Hockey League spricht der Familie Pierce ihr tiefstes Beileid zum Tod von Jessi Pierce und ihren drei kleinen Kindern aus“, erklärte die NHL in einer Aussendung und weiter: „Jessi liebte unseren Sport und war ein Jahrzehnt lang ein geschätztes Mitglied des NHL.com-Teams. Wir werden sie schrecklich vermissen.“

Nachbarn verständigten Feuerwehr
Wie US-Medien berichten, verständigten Pierces Nachbarn Samstagfrüh den Notruf, nachdem diese Flammen aus dem Dach schlagen sehen hatten. Die Feuerwehr fand bei ihrer Ankunft offenbar ein vollständig in Flammen stehendes Gebäude vor. Für die Familie kam jede Hilfe zu spät. 

„Wir sind zutiefst erschüttert und trauern gemeinsam mit dem ‘State of Hockey‘ um den tragischen Verlust von Jessi und ihren Kindern. Mögen sie in Frieden ruhen“, trauert auch NHL-Klub Minnesota um die junge Familie. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
US-Sport
23.03.2026 11:31
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Marco Rossi
NHLMinnesota Wild
KinderFamilieSport
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Politik
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
114.758 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Gericht
Jacqueline Lugner: „Mein Vater brauchte Hilfe“
103.228 mal gelesen
Witwe Simone Lugner (links mit Anwalt Höllwarth) wurde im Justizpalast ebenso befragt wie ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
99.943 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
1883 mal kommentiert
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Ausland
So wollte Ungarn die Geldboten zum Reden bringen
1063 mal kommentiert
Ein Bankmitarbeiter aus dem Konvoi soll eine Injektion verabreicht bekommen haben. Ein ...
Außenpolitik
Trump stellt den Mullahs 48-Stunden-Ultimatum
961 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat den Mullahs im Iran gedroht, Energieanlagen anzugreifen, sollten ...
Mehr US-Sport
Furchtbare Tragödie
NHL-Reporterin und ihre Kinder bei Brand gestorben
In der NHL
Siege für Division-Leader Colorado und Carolina
NBA
„Ein ‘zacher‘ Abend“: Pöltl chancenlos gegen Suns
Nur Gretzky vor ihm
Owetschkin zweiter Spieler mit 1.000 NHL-Toren
Meilensteine in NBA
Durant überholt Jordan, nächster Rekord für LeBron

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf