NHL-Reporterin und ihre Kinder bei Brand gestorben

Traurige Nachrichten aus dem Umfeld von Minnesota Wild, bei denen der Österreicher Marco Rossi rund vier Jahre unter Vertrag stand. Die für NHL.com arbeitende Reporterin Jessi Pierce, die seit zehn Jahren für die Wild zuständig war, und ihre drei Kinder kamen bei einem Feuer in ihrem Haus ums Leben. Dies gab die Liga bekannt.
„Die gesamte Familie der National Hockey League spricht der Familie Pierce ihr tiefstes Beileid zum Tod von Jessi Pierce und ihren drei kleinen Kindern aus“, erklärte die NHL in einer Aussendung und weiter: „Jessi liebte unseren Sport und war ein Jahrzehnt lang ein geschätztes Mitglied des NHL.com-Teams. Wir werden sie schrecklich vermissen.“
Nachbarn verständigten Feuerwehr
Wie US-Medien berichten, verständigten Pierces Nachbarn Samstagfrüh den Notruf, nachdem diese Flammen aus dem Dach schlagen sehen hatten. Die Feuerwehr fand bei ihrer Ankunft offenbar ein vollständig in Flammen stehendes Gebäude vor. Für die Familie kam jede Hilfe zu spät.
„Wir sind zutiefst erschüttert und trauern gemeinsam mit dem ‘State of Hockey‘ um den tragischen Verlust von Jessi und ihren Kindern. Mögen sie in Frieden ruhen“, trauert auch NHL-Klub Minnesota um die junge Familie.
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