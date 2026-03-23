Fünfstelliger Schaden durch gestohlene Tankkarten

Benzin war zwar im Jänner 2026 noch nicht so teuer wie derzeit. Dennoch war offenbar der Anreiz groß genug, sodass zwei Tankkarten eines Tankunternehmens gestohlen wurden. Nun hat die Polizei zwei Täter gefasst.
Die Inhaberin einer kroatischen Firma stellte bei der Polizei in Salzburg eine Anzeige. Denn auffällig war, dass mit den entwendeten Karten im Stadtgebiet von Salzburg getankt wurde. Wie die Polizei nun mitteilte, konnten nach umfangreichen Ermittlungen zwei Täter ausgeforscht werden.
Die zwei Männer hatten die Tankkarten widerrechtlich an weitere Personen weitergegeben, sodass diese ihre Tanks füllen konnten. Und das nicht zu knapp: Insgesamt konnten Betankungen von 84 verschiedenen Pkw und Lkw nachgewiesen werden.
Der Schaden liegt bei einem höheren fünfstelligen Eurobetrag. Die Serben im Alter von 29 und 30 Jahren werden bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.
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