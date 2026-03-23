GAK ohne Gnade! WSG Tirol wieder im Abstiegskampf

Knapp die Meisterrunde verpasst und nun wieder Abstiegskampf: Die WSG Tirol muss nach der zweiten Pleite in der Quali-Runde plötzlich wieder um den Klassenerhalt zittern. Gegen den GAK gab es eine schallende 5:1-Watschn vor heimischem Publikum. Die Highlights sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video (oben).