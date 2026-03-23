Ölpreis: Braucht es wieder einen autofreien Tag?

Der Konflikt im Nahen Osten treibt die Energiekosten weiter nach oben. Am ehesten spüren wir das an den Zapfsäulen. Die Versorgung in Österreich bleibt zwar stabil, doch der finanzielle Druck auf die Haushalte wächst und die Alternativen sind oft begrenzt. Trotzdem: Die Frage des Tages vom 23. März lautet: „Ölpreisschock: Braucht es wie früher einen autofreien Tag?“