„Wir versuchen, unseren Plan A nachzuschärfen“

Heute wird das WM-Jahr so richtig angepfiffen. Nicht in Wien, im spanischen Marbella. Das hat auch in der Ära von Ralf Rangnick beim ÖFB fast schon Tradition. Bereits im Herbst 2022 bereitete man sich im „Football Center“ auf den Italien-Test (2:0) vor und auch im März 2024 stimmte sich das ÖFB-Team auf die (erfolgreiche) EURO im Hotel The Westin La Quinta Golf Ressort ein. „Es tut den Jungs einfach gut für die Seele, um diese Jahreszeit bei richtig guten Bedingungen zu trainieren“, begründete Rangnick.