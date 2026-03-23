„Wir versuchen, unseren Plan A nachzuschärfen“

Österreichs Fußball-Nationalteam startet heute ins WM-Jahr 2026 – nicht in Wien, sondern im spanischen Marbella! Das Formbarometer schlägt in alle Richtungen aus: Bei Laimer, Svoboda und den Leipzigern läuft’s, Danso und Wimmer flüchten vor dem Chaos bei ihren Klubs.
Heute wird das WM-Jahr so richtig angepfiffen. Nicht in Wien, im spanischen Marbella. Das hat auch in der Ära von Ralf Rangnick beim ÖFB fast schon Tradition. Bereits im Herbst 2022 bereitete man sich im „Football Center“ auf den Italien-Test (2:0) vor und auch im März 2024 stimmte sich das ÖFB-Team auf die (erfolgreiche) EURO im Hotel The Westin La Quinta Golf Ressort ein. „Es tut den Jungs einfach gut für die Seele, um diese Jahreszeit bei richtig guten Bedingungen zu trainieren“, begründete Rangnick.
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