Danso-Klub Tottenham taumelt dem Abstieg entgegen

ÖFB-Verteidiger Kevin Danso taumelt mit Tottenham immer weiter in die Krise. Die Londoner mussten sich nach dem Aus in der Champions League am Sonntag im Abstiegskampf der englischen Premier League dem direkten Konkurrenten Nottingham Forest zu Hause 0:3 (0:1) geschlagen geben.
Nach dem 13. Ligaspiel in Folge ohne Sieg liegt der Traditionsclub weiter einen Punkt vor der Abstiegszone – dank Schützenhilfe des Ligavierten Aston Villa, der West Ham mit 2:0 besiegte.
Danso spielte im Abwehrzentrum durch. Sein Team wartet weiter auf den ersten Ligasieg in diesem Kalenderjahr bzw. unter Neo-Trainer Igor Tudor, der zusehends in der Kritik steht. Aus den jüngsten elf Partien gab es lediglich drei Punkte. Tottenham war zuletzt 1977/78 nicht in der höchsten Spielklasse vertreten, im Vorjahr gewann der Club noch die Europa League. Nottingham zog um zwei Zähler an den strauchelnden „Spurs“ vorbei, die Tore erzielten Igor Jesus (45.), Morgan Gibbs-White (62.) und Taiwo Awoniyi (87.).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.