Danso-Klub Tottenham taumelt dem Abstieg entgegen

Danso spielte im Abwehrzentrum durch. Sein Team wartet weiter auf den ersten Ligasieg in diesem Kalenderjahr bzw. unter Neo-Trainer Igor Tudor, der zusehends in der Kritik steht. Aus den jüngsten elf Partien gab es lediglich drei Punkte. Tottenham war zuletzt 1977/78 nicht in der höchsten Spielklasse vertreten, im Vorjahr gewann der Club noch die Europa League. Nottingham zog um zwei Zähler an den strauchelnden „Spurs“ vorbei, die Tore erzielten Igor Jesus (45.), Morgan Gibbs-White (62.) und Taiwo Awoniyi (87.).