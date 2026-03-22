Kriechmayr: „Glaube, das steht mir auch mal zu“

Die Ansage von Vincent Kriechmayr in Richtung ÖSV, die Fortsetzung seiner Karriere an eine Rückkehr von Konditionstrainer Peter Meliessnig zu knüpfen, hat am Samstag für Aufregung gesorgt. Am Sonntag hat sich der ÖSV-Routinier erneut zu Wort gemeldet und betont: „Ich glaube, es steht mir zu, auch mal leichte Kritik zu üben.“