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„Ob ich weitermache, hängt von einer Person ab!“

Ski Alpin
21.03.2026 11:59
Vincent Kriechmayr hatte nach der Abfahrt in Kvitfjell eine Botschaft für den ÖSV parat.
Vincent Kriechmayr hatte nach der Abfahrt in Kvitfjell eine Botschaft für den ÖSV parat.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Steht ÖSV-Aushängeschild Vincent Kriechmayr auch in der kommenden Saison im Ski-Weltcup am Start? „In Wirklichkeit hängt alles von einer Person ab“, stellt der Routinier nach der letzten Abfahrt der Saison in Kvitfjell gegenüber dem ORF klar. Damit gemeint ist sein ehemaliger Konditionstrainer Peter Meliessnig!

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Seit eineinhalb Jahren war Meliessnig nun Teil des Comeback-Teams von Ski-Queen Lindsey Vonn. „Er ist ein herausragender Typ. Genau solche Leute brauchen wir“, schwärmt Kriechmayr und knüpft die Fortsetzung seiner Karriere an die Personalie. 

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„Wenn er wieder in mein Umfeld kommt, dann mache ich weiter“, stellt Kriechmayr klar und sendet somit auch eine klare Botschaft in Richtung ÖSV. Bis vor zwei Jahren war Meliessnig Konditionstrainer des ÖSV-Routiniers. An die Zusammenarbeit hat er nur die besten Erinnerungen. 

„Deshalb hat er den Hut draufgehauen“
„Mit ihm geht man auch im Sommer den letzten Meter“, so der 34-Jährige und stichelt dann in Richtung ÖSV: „Schade, dass er damals nicht so wertgeschätzt wurde vom Verband. Deshalb hat er den Hut draufgehauen.“ Allerdings, so Kriechmayr glaubt er, dass mittlerweile alle wissen würden, „was man an ihm gehabt hat“. 

Peter Meliessnig
Peter Meliessnig(Bild: GEPA)

Für ihn persönlich sei eine Zusammenarbeit essenziell. „Es haben viele Leute zu mir gesagt, dass es mit ein bisschen weniger Training auch klappt. Aber das ist nicht mein Anspruch. Wenn, dann möchte ich 100 Prozent geben“, stellt Kriechmayr klar. Und diese Top-Leistung sieht er nur durch die Zusammenarbeit mit Meliessnig gegeben. 

Das fanden einst bereits Michael Walchhofer und auch Anna Veith, die sich im offen ausgetragenen Zwist mit dem ÖSV ebenfalls Meliessnig als Konditionstrainer und Physiotherapeut gewünscht hatten. Ob die Szenegröße selbst einer Rückkehr zu Kriechmayr offen gegenübersteht, wollte der Athlet nicht sagen. „Die Firma, die ihn sich geschnappt hat, wird nicht so blöd sein und so einen Mann gehen lassen. Ich hoffe, dass ich mit der Message – und ich hoffe, sie (der Verband, Anm.) werden es mir verzeihen – ein bisschen Druck ausübe“, sagte Kriechmayr.

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