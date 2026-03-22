Alpinist fädelte bei Windenseil ein – verletzt!

Mit Skiern eingefädelt und schwer verletzt

Während der erste Skifahrer das Seil noch passieren konnte, fädelte der 44-Jährige mit seinen Skiern unter dem Seil ein und kam zu Sturz. „Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Notarzthubschrauber ,C4‘ in die Universitätsklinik Innsbruck verbracht werden“, heißt es seitens der Polizei.