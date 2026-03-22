Alpinist fädelte bei Windenseil ein – verletzt!

Zu einem fürchterlichen Skiunfall kam es am Samstagabend im Skigebiet Kitz Ski im Gemeindegebiet von Kitzbühel. Zwei Deutsche übersahen bei ihrer Talfahrt die Windseile einer Pistenraupe. Einer der beiden stürzte und verletzte sich dabei schwer.
Zum bösen Unfall kam es gegen 18.20 Uhr im Skigebiet Kitz Ski! Dort waren ein 44-jähriger und ein 43-jähriger Deutscher auf der blau markierten Piste Nr. 36 „Hahnenkamm“ vom Bergrestaurant „Sonnenrest“ in Richtung Hahnenkammbahn unterwegs.
Die beiden Wintersportler dürften dabei jedoch ein Windenseil einer Pistenraupe unmittelbar über der Schneeoberfläche, das sich quer über der gesperrten Piste befand, übersehen haben.
Mit Skiern eingefädelt und schwer verletzt
Während der erste Skifahrer das Seil noch passieren konnte, fädelte der 44-Jährige mit seinen Skiern unter dem Seil ein und kam zu Sturz. „Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Notarzthubschrauber ,C4‘ in die Universitätsklinik Innsbruck verbracht werden“, heißt es seitens der Polizei.
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