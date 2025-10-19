Syrer stellen weiterhin die meisten Asylanträge

„Ich bin für Nulltoleranz gegenüber jenen, die unsere Hilfsbereitschaft ausnützen und bei uns Straftaten begehen. Österreich ist das erste und einzige Land in ganz Europa, das nach Syrien abschiebt. Mein Ziel ist klar: Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan müssen zum Standard werden“, sagte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP). „Der eingeschlagene Weg – nämlich illegale Migration durch ein Bündel an Maßnahmen gegen null zu drängen – zeigt Wirkung. Das ist kein Grund zum Jubeln, sondern ein Auftrag, hart und konsequent in der Sache weiterzuarbeiten“, zeigte sich Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) angesichts des Rückgangs der Asylanträge überzeugt.