Asylbescheide lösen kleine „Völkerwanderung“ aus

Erklärungen aus erster Hand – und sie klingen eindeutig

Warum das so ist, wurde lange diskutiert. Doch die Antworten der Betroffenen selbst fallen überraschend offen aus. Eine unlängst veröffentlichte AMS-Studie enthält Interviews mit syrischen Geflüchteten, die ihre Wahl des Wohnorts klar begründen. Ein Mann drückt es so aus: „Services und finanzielle Unterstützungsleistungen sind in Wien besser als in anderen Bundesländern. Aber andere Bundesländer finde ich schöner als Wien.“ Ein weiterer Befragter erklärte schlicht, er sei wegen seines subsidiären Status nach Wien gezogen, „weil die finanzielle Unterstützung dort besser ist“. Die Kombination aus Dichte an Kursen, infrastrukturellen Angeboten und einer größeren Community kommt hinzu. Doch erst die neuen ÖIF-Zahlen machen deutlich, wie stark sich diese Motive im tatsächlichen Verhalten widerspiegeln.