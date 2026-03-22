Warum historische Pilgerszene nachgestellt wurde

Hauptportal nur sehr selten geöffnet

Nach der Vorlage des alten Aquarells werden die Darsteller an ihren Ort eingewiesen. Angeleitet werden sie vom Mariazeller Foto-Chronisten Josef Kuss – von einer Leiter aus, um den Blickwinkel optimal nachstellen zu können. „Geprobt“ wird nicht, auch – und das ist in Mariazell nicht immer selbstverständlich – das Wetter spielt mit: Es bleibt bei einzelnen winzigen Regentropfen.