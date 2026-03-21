E-Fahrzeug geht plötzlich in Flammen auf

Ein Elektro-Pkw geriet am Samstag in Innsbruck in Brand. Anwohner bemerkten das Feuer und verständigten die Einsatzkräfte. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.
Ein spektakuläres Bild muss sich den Anwohnern geboten haben, als ein abgestelltes Elektrofahrzeug in der Innsbrucker Lönsstraße plötzlich in Flammen aufging. Gegen 15 Uhr wurde der Brand bemerkt, Anrainer setzten den Notruf ab.
Durch den Vorfall entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Personen wurden nicht verletzt.
Die Polizei
Straßenzüge gesperrt
Die alarmierte Berufsfeuerwehr Innsbruck konnte den Brand löschen und das Fahrzeug in weiterer Folge in einen speziellen Wassertank verfrachten, wie die Polizei mitteilt. „Die umliegenden Straßenzüge mussten während der Löscharbeiten gesperrt werden“, erklärt die Exekutive.
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