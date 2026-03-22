Der Wettkönig ist seit 35 Jahren Staatsmeister

Seit einigen Jahren hat sich der Steirer als Mentalist spezialisiert, auch in diesem Gebiet setzt er stark auf Emotionen. Er berät andere Magier und hält Workshops. Beruflich ist er zudem als Lesemotivator in steirischen Volksschulen unterwegs. Gespannt blickt er wieder der Staatsmeisterschaft im September entgegen. Denn dann wird sich wieder weisen, ob sein Punktewert aus dem Jahr 1991 erreicht wird – oder ob er für zwei weitere Jahre Staatsmeister der Illusion bleibt.