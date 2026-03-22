Der Wettkönig ist seit 35 Jahren Staatsmeister

Der steirische Magier Alfred Weber alias Don Alfredo ist vielen noch durch seine Auftritte bei „Wetten, dass..?“ bekannt. In Österreich hält er seit 35 Jahren den Staatsmeistertitel in der Illusion. Seine Jurywertung aus dem Jahr 1991 ist bis heute unerreicht.
Wir schreiben das Jahr 1991: Die deutsche Wiedervereinigung ist erst wenige Monate alt, der erste Irak-Krieg hält die Welt in Atem, das Internet steckt noch in den Kinderschuhen. Die Kurstadt Baden beherbergt in jenem Jahr die österreichische Staatsmeisterschaft der Zauberkünstler – und in der Königsdisziplin Illusion triumphiert ein Steirer: Alfred Weber aus Köflach alias Don Alfredo.
Das Besondere: Für seine Show „Die Hand aus dem Jenseits“ erhält er von der Fachjury 378 Punkte – ein Wert, der bis heute unerreicht bleibt. Nicht nur das: Weil seitdem auch kein anderer Teilnehmer die in diesem Fall tatsächlich magische Grenze von 375 Punkten überschritten hat, ab der man erst auf dem ersten Platz landet, ist Weber noch immer der amtierende Staatsmeister.
Schwebende Frau beeindruckte Jury
Zehn Minuten dauerte damals sein Auftritt, der vor allem durch eine schwebende Assistentin, die zuvor aus einer brennenden Hand erschien, beeindruckte. „Ich habe vier Jahre lang an der Show gearbeitet und auch internationale Erfolge gefeiert, etwa beim Grand Prix der Magie“, erzählt der Weststeirer.
Die Auftritte von damals könne man mit jenen heutiger Magier kaum mehr vergleichen, diese setzen stärker auf Technik, Effekte und Geschwindigkeit. „Ich habe versucht, die Menschen mit meiner Kunst und mit meinen Fähigkeiten zu berühren und bei ihnen Emotionen hervorzurufen. Ich war ein Gentleman und hab das Publikum immer miteinbezogen.“
Zweimaliger Wettsieger und Weltrekordhalter
Don Alfredo ist vielen Steirern aber nicht nur von Bühnenauftritten, sondern auch aus dem Fernsehen bekannt: Zweimal war er bei „Wetten, dass..?“, gewann beide Wetten und wurde einmal zum Wettkönig gekürt. „Thomas Gottschalk hat sich damals vor mir sogar hingekniet“, erinnert er sich. Weber trat auch in Chinas größter Fernsehshow und mit einigen Filmstars auf, holte diverse Weltmeistertitel und Weltrekorde, etwa im Zahlenquadrat.
Seit einigen Jahren hat sich der Steirer als Mentalist spezialisiert, auch in diesem Gebiet setzt er stark auf Emotionen. Er berät andere Magier und hält Workshops. Beruflich ist er zudem als Lesemotivator in steirischen Volksschulen unterwegs. Gespannt blickt er wieder der Staatsmeisterschaft im September entgegen. Denn dann wird sich wieder weisen, ob sein Punktewert aus dem Jahr 1991 erreicht wird – oder ob er für zwei weitere Jahre Staatsmeister der Illusion bleibt.
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