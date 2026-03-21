„Ich bin auch Fan davon, wenn ein Auto laut ist“

„Es ist schon cool, auf einer Strecke mit so viel Historie zu fahren – wir sind ja sonst meist auf Stadtkursen unterwegs“, schwärmt der Deutsch-Österreicher Maximilian Günther, Sieger von sieben E-Prix, von Jarama. „Schwierig, vor allem für die Reifen“, ergänzt Citroën-Pilot Jean-Eric Vergne, „aber ich gebe mein Bestes, weil als Rennfahrer will ich immer gewinnen.“