„Ich bin auch Fan davon, wenn ein Auto laut ist“

Niki Lauda jubelte hier 1974 über seinen ersten Grand-Prix-Sieg. Jarama, ein paar Kilometer nördlich von Madrid. Die Formel 1 kehrt erst im September in Spaniens Hauptstadt zurück, allerdings auf einem neuen Kurs. Der vollelektrische Bruder – die Formel E – fährt bereits dieses Wochenende in Jarama. Und wieder ist ein Stück Österreich am Start...
„Es ist schon cool, auf einer Strecke mit so viel Historie zu fahren – wir sind ja sonst meist auf Stadtkursen unterwegs“, schwärmt der Deutsch-Österreicher Maximilian Günther, Sieger von sieben E-Prix, von Jarama. „Schwierig, vor allem für die Reifen“, ergänzt Citroën-Pilot Jean-Eric Vergne, „aber ich gebe mein Bestes, weil als Rennfahrer will ich immer gewinnen.“
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