LIVE: Freiburg leads against Lawal’s KRC Genk!

A one-two punch from Vincenzo Grifo (53rd) and Yuito Suzuki (56th) sealed the deal, and Maximilian Eggestein (79th) put the icing on the cake at the end. From the red-white-red perspective: Philipp Lienhart, who had been struggling with injuries recently, came on as a substitute shortly before the end (81st minute); goalkeeper Tobias Lawal played the full match for the Belgians, and Nikolas Sattlberger also entered the game in the closing stages (83rd minute).