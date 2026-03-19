Europa League
LIVE: Freiburg leads against Lawal’s KRC Genk!
SC Freiburg and Celta de Vigo have joined Sporting Braga—which had already eliminated Ferencváros Budapest on Wednesday—in the Europa League quarterfinals! While the Germans completely dismantled Belgian side KRC Genk 5-1, the Spaniards prevailed against Olympique Lyon, thanks in part to an early red card for the French side …
In Freiburg, the home team started with the burden of a 0-1 loss from the first leg—but they quickly set their sights on advancing to the quarterfinals. Although the visitors managed to counter the two goals by Matthias Ginter (19th minute) and Igor Matanović (25th) with a goal by Matte Smets (39th), the Breisgau side simply steamrolled KRC Genk after the break.
A one-two punch from Vincenzo Grifo (53rd) and Yuito Suzuki (56th) sealed the deal, and Maximilian Eggestein (79th) put the icing on the cake at the end. From the red-white-red perspective: Philipp Lienhart, who had been struggling with injuries recently, came on as a substitute shortly before the end (81st minute); goalkeeper Tobias Lawal played the full match for the Belgians, and Nikolas Sattlberger also entered the game in the closing stages (83rd minute).
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