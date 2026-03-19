Hiobsbotschaft für Real! Courtois fällt länger aus

Real Madrid muss in nächster Zeit auf Stammtormann Thibaut Courtois verzichten.
Der beim 2:1-Auswärtssieg im Achtelfinal-Rückspiel der Fußball-Champions-League bei Manchester City am Dienstag zur Pause ausgewechselte Belgier erlitt eine Muskelverletzung, wie der spanische Rekordmeister nach einer Untersuchung am Donnerstag bekanntgab.
Der weitere Verlauf bleibe abzuwarten. Laut Medienberichten wird der 33-Jährige dem Arbeitgeber von David Alaba vier bis sechs Wochen fehlen.
Ersatz Lunin muss einspringen
Somit dürfte Courtois auch die beiden Viertelfinalduelle mit dem FC Bayern am 7. April in Madrid und 15. April in München verpassen. Vertreten werden dürfte er vom Ukrainer Andriy Lunin, das auch im Sonntag-Derby in der Liga gegen Atletico Madrid.
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