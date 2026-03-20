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„Krone“-Ombudsfrau

Gestrandet im Ausland: Das Risiko trägt man selbst

Ombudsfrau
20.03.2026 13:15
Die Organisation von Rückflügen gestaltet sich oft schwierig.
Die Organisation von Rückflügen gestaltet sich oft schwierig.(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von Ombudsfrau
Von Ombudsfrau

Weil Flüge wegen der Lage im Nahen Osten ausfallen, sitzen viele am Urlaubsort fest. Hilfe seitens der Behörden bei der Organisation einer Rückreise kann man kaum erwarten. 

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Seinen Aufenthalt auf den Philippinen hat sich Andreas B. (Name geändert) anders vorgestellt. Vor allem wollte er längst zurück in Österreich sein. Die Rückreise gestaltet sich schwierig, wie er schildert. Mehrere Flüge seien abgesagt worden, sein Visum für das Urlaubsland längst abgelaufen. „2700 Euro habe ich bereits für zwei Flüge bezahlt, die dann nicht stattgefunden haben“, erzählt er weiter. Er verfüge über keine Gelddruckmaschine und wisse derzeit nicht, wie es weitergehen soll. Irgendwann wird Herr B. das Geld für die annullierten Flüge zurückbekommen. Bis dahin muss er die Tickets quasi vorfinanzieren.

Flüge nach Indien
Vom Außenministerium ist in dieser Lage – mangels Zuständigkeit – wenig Hilfe zu erhoffen. Aktuell liege der Fokus auf der bestmöglichen Unterstützung von Österreichern in der Krisenregion, heißt es auf Anfrage der Ombudsfrau. Reisende mit Flugverbindungen über die Golfregion werden gebeten, sich bei Reiseveranstaltern und Fluglinien über die aktuellen Reisemöglichkeiten zu informieren. Aktuell gebe es regelmäßige Flüge nach Indien, von wo die Reise fortgesetzt werden kann. Achtung – hier muss ein Visum beantragt werden.

Österreicher hängen in Dubai fest
Familie A. hat ein ähnliches Problem. Sie saß nach einem lang ersehnten Urlaub in Dubai fest. Man stand zwar täglich mit der österreichischen Botschaft und dem Reiseveranstalter in Kontakt,  die Organisation eines  Rückfluges dauerte aber. Das ist wenig überraschend, denn auch die Veranstalter sind aufgrund des eingeschränkten Flugverkehrs darauf angewiesen, dass überhaupt ein Flieger abheben kann.

Keine Zahlen über Gestrandete
Wie viele Österreicher derzeit im Ausland gestrandet sind und auf eine Rückreise warten, ist dem Außenministerium laut eigenen Angaben nicht bekannt. Für dringende Notfälle im Ausland könne selbstverständlich jederzeit die zuständige österreichische Botschaft kontaktiert werden.

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