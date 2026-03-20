Gestrandet im Ausland: Das Risiko trägt man selbst

Seinen Aufenthalt auf den Philippinen hat sich Andreas B. (Name geändert) anders vorgestellt. Vor allem wollte er längst zurück in Österreich sein. Die Rückreise gestaltet sich schwierig, wie er schildert. Mehrere Flüge seien abgesagt worden, sein Visum für das Urlaubsland längst abgelaufen. „2700 Euro habe ich bereits für zwei Flüge bezahlt, die dann nicht stattgefunden haben“, erzählt er weiter. Er verfüge über keine Gelddruckmaschine und wisse derzeit nicht, wie es weitergehen soll. Irgendwann wird Herr B. das Geld für die annullierten Flüge zurückbekommen. Bis dahin muss er die Tickets quasi vorfinanzieren.