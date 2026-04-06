Opa betrunken: Enkel (8) landet in Kinderchirurgie

Ein achtjähriger Bub geriet am Ostersonntag im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in der Steiermark mit seiner Hand zwischen einem Traktor und einer hydraulischen Kippmulde. Sein Opa arbeitete mit den Geräten, er war alkoholisiert.
Am Ostersonntag gegen 19.45 Uhr hantierte ein 61-Jähriger in Thörl (Bezirk Bruch-Mürzzuschlag) im Bereich seines Wohnhauses bei seinem abgestellten Traktor. Er ließ die angehängte hydraulische Kippmulde zu Boden. Sein achtjähriger Enkelsohn befand sich dabei zwischen dem Traktor und der Kippmulde. Das Kind geriet mit der linken Hand in den Schließmechanismus.
Rettungshubschrauber rückte aus
Der Bub wurde schwer verletzt. Nach der Erstversorgung wurde er vom Rettungshubschrauber C14 in die Kinderchirurgie des LKH-Graz geflogen und dort stationär aufgenommen. Ein Alkotest beim 61-Jährigen ergab eine schwere Alkoholisierung. Der Mann wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung an die Staatsanwaltschaft Leoben angezeigt.
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