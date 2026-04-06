Opa betrunken: Enkel (8) landet in Kinderchirurgie

Am Ostersonntag gegen 19.45 Uhr hantierte ein 61-Jähriger in Thörl (Bezirk Bruch-Mürzzuschlag) im Bereich seines Wohnhauses bei seinem abgestellten Traktor. Er ließ die angehängte hydraulische Kippmulde zu Boden. Sein achtjähriger Enkelsohn befand sich dabei zwischen dem Traktor und der Kippmulde. Das Kind geriet mit der linken Hand in den Schließmechanismus.