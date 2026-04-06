Attacke mit Schraubenzieher: Syrer festgenommen

Zu wilden Szenen kam es am Ostersonntag zu späterer Stunde in der Tiroler Landeshauptstadt! Ein syrischer Essenslieferant (34) geriet mit zwei Landsmännern (23 und 29), die in einem Lokal arbeiten, in einen Streit. Wenig später attackierte der 34-Jährige seine Kontrahenten. Dabei zückte er auch einen Schraubenzieher.
Zu dem Vorfall kam es um kurz nach 22 Uhr. Vor einem Lokal im Innsbrucker Stadtteil Amras geriet der 34-Jährige mit dem 23-Jährigen und dem 29-Jährigen zunächst in einen heftigen verbalen Streit. Nach diesem ersten Streit gingen die beiden Jüngeren offenbar wieder in das Lokal. „Der Essenslieferant wartete daraufhin vor dem Gastronomiebetrieb auf die zwei Mitarbeiter“, heißt es von den Ermittlern.
Der 34-Jährige verletzte den 23-Jährigen im Gesicht und den 29-Jährigen mit einem Schraubenzieher im Bereich der Rippen.
Ein Sprecher der Polizei
Von SIG-Streife festgenommen
Wenig später kam es zu einem weiteren Streit, der völlig eskalierte. „Der 34-Jährige verletzte den 23-Jährigen im Gesicht und den 29-Jährigen mit einem Schraubenzieher im Bereich der Rippen.“ Anschließend ergriff der Essenslieferant die Flucht.
„Im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der 34-Jährige durch eine SIG-Streife angehalten und festgenommen werden.“ Den Schraubenzieher stellten die Beamten sicher. Von der Rettung wurden der 23-Jährige und der 29-Jährige in die Klinik Innsbruck gebracht.
„Der 34-Jährige zeigt sich bisher nicht geständig“, heißt es abschließend.
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