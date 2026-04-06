Attacke mit Schraubenzieher: Syrer festgenommen

Zu dem Vorfall kam es um kurz nach 22 Uhr. Vor einem Lokal im Innsbrucker Stadtteil Amras geriet der 34-Jährige mit dem 23-Jährigen und dem 29-Jährigen zunächst in einen heftigen verbalen Streit. Nach diesem ersten Streit gingen die beiden Jüngeren offenbar wieder in das Lokal. „Der Essenslieferant wartete daraufhin vor dem Gastronomiebetrieb auf die zwei Mitarbeiter“, heißt es von den Ermittlern.